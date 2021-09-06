Ставрополь, 6 сентября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Ставропольском крае произошло ДТП в Советском городском округе. При столкновении двух автомобилей «ВАЗ-2115» и «ВАЗ-2114» пострадали шесть человек. Водителями обеих автомобилей были женщины, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ставрополью.

Schekinov Alexey Victorovich ДТП

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что одна из них нарушила правила дорожного движения и не предоставила преимущества на дороге другой.

«В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2115, выезжая со второстепенной дороги, не предоставила преимущество и допустила столкновение с автомобилем ВАЗ-2114», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, в результате столкновения попали в больницу с тяжелыми травмами обе женщины-водители и четверо пассажиров «ВАЗ-2114». Известно, что это жители Буденновского округа. Их личности устанавливаются. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.