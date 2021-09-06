Барнаул, 6 сентября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 6 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4847 человек, причём 43 из них добавили в сводку за минувшие выходные (4−5 сентября 2021 года).

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Тяжелобольных насчитывается 539 (+3 за выходные), из них 211 подключены к аппаратам ИВЛ (-1 за выходные).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (16 530 человек, +108 за выходные) и ОРВИ (46 815 человек, +604 за выходные).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 113 детей (+67).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (71 889 человек, +722 за выходные) новый вирус победили 54 792 человека (+650 за выходные).

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