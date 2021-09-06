Новосибирск, 6 сентября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Новосибирске суд вынес решение о привлечении к уголовной ответственности причастных к кражам крышек люков. При этом в городе продолжает расти число инцидентов: за 8 месяцев 2021 года с тепловых камер украдено 357 чугунных крышек — на 27 больше, чем за весь прошлый год, сообщила Сибирская генерирующая компания.

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«Суд вынес первое в этом году в Новосибирске решение по уголовному делу о краже чугунных крышек люков. Подсудимыми стали два жителя поселка Коченёво Новосибирской области. Каждый из них получил по полтора года условно с испытательным сроком в один год. Также они обязаны возместить причинённый ущерб в полном объёме», — уточнили в СГК.

В компании рассказали, что с начала года новосибирский филиал направил 195 заявлений в полицию, сотрудники МВД возбудили 130 уголовных дел. Однако, случаев, когда выявили причастных к кражам и довели дело до суда, пока мало.

При этом в производстве следственного управления МВД России по Новосибирску находится уголовное дело в отношении жителя Новосибирска. Его по горячим следам задержали сотрудники полиции. Чтобы загладить вину, он приобрел чугунные люки и передал их на участок теплосетей.