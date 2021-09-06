Москва, 6 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. На ВДНХ в День города проведут первый чемпионат по беспилотной авиации «Авиароботех — старт». Соревнования состоятся 11 сентября в честь празднования Дня города, сообщается на портале мэра столицы.

Василий Иванов ИА REGNUM День города в Москве

В чемпионате беспилотников примут участие 16 команд — 90 студентов колледжей, вузов и учеников детских технопарков. Участникам предстоит собрать летательные аппараты и продемонстрировать мастерство пилотирования.

Завершатся соревнования «Авиароботех — старт» зрелищным шоу дронов. Победителей чемпионата пригласят на всероссийские соревнования которые состоятся в апреле 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Москва отмечает свой 874-й день рождения. Ко Дню города столицу украсят декоративными конструкциями.

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