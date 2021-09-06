Джакарта, 6 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Индонезийские спортсмены завоевали еще несколько медалей на Параолимпийских играх в Токио. Об этом президент Индонезии Джоко Видодо написал в Twitter.

David Pearson Флаг Параолимпийских игр

Спортсмен, занимающийся бадминтоном, Фреди Сетиаван, выступавший в мужском одиночном разряде в классе SL4, выиграл бронзовую медаль на Параолимпиаде в Токио.

Ещё одну бронзовую медаль для Индонезии завоевал бадминтонист Сурё Нугрохо в мужском одиночном разряде Standing Upper 5.

Индонезия также завоевала серебряную медаль на Параолимпийских играх в Токио. Медаль в копилку сборной Индонезии принес Дхеве Анримусти.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия завоевала золотую медаль на Параолимпийских играх спустя 41 год.