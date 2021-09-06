Ульяновск, 6 сентября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В Заволжском районе Ульяновска за одни сутки задержаны четверо подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает УМВД России по Ульяновской области

Иван Шилов ИА REGNUM Наркотики

В полиции отмечают, что при задержании сотрудниками ППС четверых ульяновцев при личном досмотре у них обнаружили свежесорванное дикорастущее наркосодержащее растение. Всего изъято более 370 граммов.

«Со слов задержанных, траву они нарвали для последующего изготовления наркотического средства и личного потребления», — говорится в сообщении.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии полицейские задержали жителя Владимирской области, у которого в багажнике и в ходе обысков изъято более 22 кг наркотических средств. Следствие полагает, что в «зону обслуживания» закладчика входили пять регионов, включая Ульяновскую область.

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