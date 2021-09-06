Красноярск, 6 сентября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Новые школьные автобусы поступили в Красноярский край. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 сентября в региональном министерстве образования.

Kurganobl.ru Школьный автобус

Уточняется, что край получил 90 новых школьных автобусов, которые были приобретены за счёт федерального бюджета. Вместимость пяти автобусов — 10 — 12 человек, двадцати двух — 13 — 20 человек. Остальные 63 рассчитаны на 21 школьника и более.

В министерстве подчеркнули, что транспорт уже доставили в Красноярск. В ближайшее время будет объявлен конкурс среди территорий на распределение этих автобусов.

Как заверили власти региона, обновление школьного автопарка в Красноярском крае происходит ежегодно. В 2021 году за счёт краевого и федерального бюджетов школьный автопарк пополнится 138 единицами техники.

Напомним, в 49 муниципальных образованиях региона подвозят более 20 тысяч учащихся к 446 общеобразовательным учреждениям. На 1,3 тысячи школьных маршрутов работают 716 школьных автобусов.

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