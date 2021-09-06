Сан-Паулу, Бразилия, 6 сентября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Бразильская полиция сорвала матч сборных Бразилии и Аргентины по футболу. Скандал произошёл 5 сентября в Сан-Паулу.

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Команды успели сыграть пять минут, после чего в технической зоне началась потасовка. Судья приостановил матч, а на поле вышел мужчина, не имеющий отношения ни к одной из команд, в сопровождении полиции.

Министерство здравоохранения Бразилии инициировало депортацию четырёх аргентинских футболистов — Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Джованни Ло Чельсо. Представитель ведомства пытался выдворить их поля прямо во время матча.

Согласно введённым с Бразилии ограничениям, лица, прибывшие в страну из Великобритании, должны проходить 10-дневный карантин. Указанные четыре игрока, выступающие за английские клубы, не прошли обязательную изоляцию по прибытии.

Полицейские и сотрудники миграционной службы приезжали в отель, где находились аргентинские футболисты, но те уже уехали на матч. А когда они приехали на стадион, игра уже началась.

После долгих переговоров аргентинцы решили покинуть стадион, а матч был официально приостановлен.