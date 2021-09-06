Варшава, , 08:30 — REGNUM 5 сентября власти Польши передали Тайваню 400 тысяч до вакцины AstraZeneca в рамках гуманитарной помощи. Об этом передает пресс-служба министерства иностранных дел Польши.

Вакцинация Janssen.com

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Как сказано в сообщении МИД Польши, эта гуманитарная акция стала ответной: во время первой волны пандемии коронавируса Тайвань передал Польше миллион защитных масок, 5 тысяч защитных костюмов и 20 тысяч защитных хирургических халатов.

«Помня об этом важном жесте солидарности, Варшава передаст Тайваню более 400 тыс. доз вакцины от SARS-CoV-2 для ускорения процесса вакцинации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Польши в рамках гуманитарных миссий передавали вакцины Австралии, Украине, Испании, Португалии и Норвегии. В республике к настоящему времени существенно замедлились темпы вакцинации, и часть имеющихся вакцин оказалась невостребованной.