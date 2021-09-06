Москва, 6 сентября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Биткоин в ходе торговой сессии рос на 2,12%, поднявшись выше $51 тыс. впервые с мая текущего года. Об этом 5 сентября свидетельствуют данные портала CoinDesk на 23:50 мск.

goodegg0843 Биткоин

По состоянию на 00:12 мск 6 сентября на крупнейшей по торговле криптовалютами бирже Binance рост биткоина составил более 3%, до 51 596 долларов. Стоимость биткоина продолжает восстанавливаться после резкого обвала в конце весны текущего года. В мае биткоийн упал в цене с $57,7 тыс. до $37,3 тыс. Рост цены начался во второй половине июля и продолжается уже пять недель подряд.

До этого стоимость криптовалюты последний раз находилась выше отметки $50 тыс. 13 мая 2021 года. Рекорд по стоимости криптовалюта побила в апреле текущего года, поднявшись в цене до $64,85 тыс.