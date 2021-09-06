Новосибирск, 6 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Новосибирске с начала 2021 года украдено 357 чугунных крышек и 11 опорных чугунных колец с теплокамер. Сумма ущерба составила более 2 млн рублей. Такие данные приводит Сибирская генерирующая компания.

Канализационный люк

«Кражи нередко совершаются вблизи школ, поэтому проблема вызвала общественный резонанс. К обсуждению того, как снизить риски для детей, подключились родительская общественная организация и детский омбудсмен региона, — рассказали в СГК. — Дополнительные закупки конструкций люков не помогли решить проблему. Сотрудники компании своими силами начали производить бетонные крышки люков как временный вариант до покупки новых комплектующих для теплокамер».

В компании подчеркнули, что дефицит, возникающий из-за краж, не повлияет на плановую программу замены старых крышек.

«Воруют быстрее, чем мы закупаем новое оборудование. Но в любом случае до конца этого года планово заменим в Новосибирске 196 старых крышек люков в комплекте с корпусами на 141 тепловой камере — общей стоимостью 3 млн рублей», — прокомментировал советник-директор теплосетевого подразделения СГК Петр Бажин.