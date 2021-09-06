Пермь, 6 сентября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. В Перми скончался бывший заместитель председателя Заксобрания Пермского края Олег Бурцев. О смерти экс-депутата сообщил в соцсети «Facebook» пермский медиаменеджер Владимир Прохоров.

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По предварительным данным, причиной смерти Олега Бурцева стали последствия заболевания коронавирусной инфекцией. Несколько недель бывший политик находился в реанимационном отделении больницы с почти 100-процентным поражением легких, отмечает издание «Коммерсантъ».

Последняя запись Олега Бурцева в соцсетях датирована 15 августа. «Тяжело лежать с ковидом, тяжело… Никого не слушайте, прививайтесь», — призвал он.

30 июля Олегу Бурцеву исполнилось 55 лет. Он окончил Пермский мединститут по специальности «Лечебное дело». Бурцев являлся депутатом Законодательного собрания трех созывов — с 1997 года по 2006 год. В 2000—2006 годы работал вице-спикером.