Самара, 6 сентября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Ускорить реконструкцию насосно-фильтровальной станции (НФС) в Отрадном поставил задачу глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Фильтровальный зал Северной водопроводной станции АО «Ярославльводоканал»

Сообщается, что 5 сентября Азаров работал в Отрадном. В это день город отмечал свой 65-летний юбилей. В ходе поездки глава региона проверил работы по реконструкции насосно-фильтровальной станции, которая была построена в Отрадном в 1963 году и является единственным объектом, который обеспечивает водоснабжение города, сел Черновка и Муханово. Кроме этого, станция снабжает водой три пожаро-взрывоопасных объекта. Ее производительность составляет 20 тысяч куб. метров в сутки.

Отмечается, что сейчас подаваемая жителям вода не соответствует нормам СанПиН: в ней фиксируется превышенный уровень жесткости. В настоящее время на станции ведут реконструкцию. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Экология». После завершения работ станция сможет привести уровень жесткости воды к нормативному состоянию.

Сейчас идут строительно-монтажные работы, заключены контракты на строительный контроль и авторский надзор. Реконструкцию планируют завершить осенью 2023 года.

Глава Самарской области поставил задачу по возможности ускорить реконструкцию.

«У нас каждый месяц, по которому мы можем сдвинуть сроки, работает в плюс, потому что это здоровье людей. Влияние воды на здоровье человека первостепенно. Поэтому давайте посмотрим, чтобы в середине 2023 года, не позже, уже все-таки запустить реконструированную НФС. Думаю, что три месяца сэкономить вполне возможно. Люди ждут, надо ускоряться», — заявил Азаров.

Отмечается, что в настоящее время есть некоторое отставание от графика работ.

Глава региона потребовал от министерства жилищно-коммунального хозяйства каждый день контролировать строительные работы на объекте, пока работы не вернутся в график.