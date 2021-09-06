Москва, 6 сентября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. События в Гвинее, где военные осуществили попытку государственного переворота, могут негативно отразиться на рынке алюминия. Такие прогнозы сделал основатель «Русала» бизнесмен Олег Дерипаска.

Алюминий

«Рынок алюминия может серьёзно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны», — написал предприниматель в телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в Гвинее была совершена попытка государственного переворота. В мятеже приняло участие элитное подразделение спецназа во главе с полковником Мамади Думбуя. Они захватили гвинейского лидера Конде, а также других высокопоставленных лиц страны, и взяли под свой контроль правительственный квартал в городе Конакри, столице Гвинеи. В стране объявлен комендантский час.