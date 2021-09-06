Чебоксары, 6 сентября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В Чувашии средняя зарплата в первом полугодии выросла на 10,9%, реальная — на 4,7%. Такие предварительные данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2021 года составила 38 061 рубль. Это на 19,1% больше уровня июня 2020 года, когда в Чувашии в среднем получали 31 789 рублей 3 копейки.

В январе-июне 2021 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом средняя зарплата увеличилась на 10,9% и достигла 33 879 рублей 7 копеек. Реальная начисленная заработная плата выросла за указанный период на 4,7%.

Из наблюдаемых видов экономической деятельности минимальная средняя зарплата зарегистрирована в производстве одежды (18 622,5 рубля, или 48,6%), сфере лесоводства и лесозаготовок (20 465,5 рубля, или 49,9% от регионального уровня).

Больше всего получают в Чувашии производители компьютеров, электронных и оптических изделий (52 757,1 рубля, или 158,8% от республиканского показателя), финансисты и страховщики (47 432,8 рубля, или 152,6%).