Пекин, 6 сентября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Индекс контейнерных перевозок Китая в Нинбо (NCFI), показатель грузовых ставок самого загруженного порта Китая для рынка международных контейнерных перевозок, составил в августе 3862,6 пункта, что на 8,6% больше по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает 5 сентября агентство Синьхуа.

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NCFI выпускается еженедельно биржей Ningbo Shipping Exchange, расположенной в порту Нинбо-Чжоушань в провинции Чжэцзян Восточного Китая. Индекс рассчитывает и регистрирует ставки контейнерных перевозок по 21 маршруту, отправляющемуся из порта Нинбо-Чжоушань, включая составной индекс и 21 индекс ответвлений маршрутов.

Публикуемый каждую пятницу (за исключением китайских праздников), NCFI был впервые опубликован в сентябре 2013 года.