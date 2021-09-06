Астрахань, 6 сентября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Катер, который 3 сентября пропал в Каспийском море под Астраханью, был обнаружен пограничниками в Дагестане. Об этом 6 сентября журналистам представитель ГУ МЧС России по Астраханской области.

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«По состоянию на 08:00 (07:00 мск) катер «Корвет-750А» и семь человек обнаружены сотрудниками пограничного управления в районе западной оконечности острова Тюлений, Республика Дагестан», — заявил он.

Также представитель ГУ МЧС по региону уточнил, что никому из находившихся на судне не потребовалась медицинская помощь.

При этом ранее стало известно, что частный катер «Корвет-750-А», следовавший из Волгограда в Махачкалу, на борту которого находились семь человек, включая троих детей, перестал 3 сентября выходить на связь.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября стало известно, что в северной части Каспийского моря, на 158-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала, сел на мель танкер.