Москва, 6 сентября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Тестовые испытания бронированного автомобиля «К-4386 ЗА-СпН», предназначенного для сил специального назначения, стартуют в 2022 году. Об этом 6 сентября сообщил главный конструктор компании-разработчика «Ремдизель» Игорь Зарахович в интервью ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самоходный миномёт «Дрок» на базе бронированного автомобиля «Тайфун — ВДВ»

Модель создана на базе бронеавтомобиля повышенной защищённости «Тайфун-ВДВ». Отмечается, что новинка стала первым российским броневиком класса MRAP (mine-resistant ambush-protected — бронированный автомобиль с повышенной противоминной защитой).

Бронированный автомобиль «К-4386 ЗА-СпН» дебютировал на форуме «Армия-2021». Модель оснащена мотором производительностью 350 «лошадей». Максимальная скорость броневика составляет 100 км/ч. Масса модели — 12 т, грузоподъемность составляет 2 т.

Напомним, на военно-техническом форуме «Армия-2021» в Подмосковье был представлен сверхлегкий ЛСТС-1943 «Сармат-2» с мотором «ВАЗ».

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