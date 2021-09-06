Пекин, 6 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Высокопоставленный китайский законодатель подчеркнул необходимость передачи, эффективного использования и содействия развитию традиционной китайской медицины (ТКМ), сообщает 5 сентября агентство Синьхуа.

Victoria Reay Китайская медицина

Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чэнь Чжу выступил с замечаниями в видеообращении на церемонии открытия четвертого форума «Пояса и пути» по развитию ТКМ.

Заявив, что TCM является сокровищем древней науки Китая, Чэнь призвал к инновационным подходам к передаче и развитию ТКМ, в полной мере используя их в профилактике и лечении COVID-19 и продвижении услуг ТКМ по всему миру.

Форум был совместно организован Китайским советом по содействию международной торговле, Национальной администрацией ТКМ и Китайской народной ассоциацией дружбы с зарубежными странами.