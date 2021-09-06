Чита, 6 сентября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 6 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 64 954, причём 492 из них обнаружили только за минувшие выходные.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 56 878 пациентов (+321 за выходные) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1322 человека (+9 за выходные).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 109 находятся в тяжёлом состоянии (+6 за выходные), 26 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-10 за выходные).

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