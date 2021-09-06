Москва, , 08:16 — REGNUM Министерство обороны России приняло решение об увеличении числа резервистов в армии. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.

Тревога в армии Mil.ru

«В настоящий момент принято решение о наращивании численности резервистов», — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

На сколько именно планируется увеличить число резервистов, в ведомстве не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в видеообращении на церемонии закрытия АрМИ-2021 заявил, что доверие между армиями разных стран укрепляют Армейские международные игры.

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