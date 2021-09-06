Екатеринбург, 6 сентября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Свердловской области жителю Верхней Пышмы предъявили обвинение в умышленном причинении здоровью человека тяжкого вреда, повлекшем смерть потерпевшего. Об этом сообщает областное управление СКР.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Обвиняемым является гражданин 1975 года, директор логистической компании. Следователи считают, что 28 августа он в ходе ссоры причинил своему оппоненту 1968 года рождения телесные повреждения. Пострадавший скончался в больнице.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых отмечает, что погибшим оказался водитель, судимый ранее за разбой. Подозреваемого поймали по горячим следам. Отметим, теперь ему грозит до 15 лет колонии.