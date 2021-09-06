Хабаровск, 6 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе рабочей поездки 6 сентября в Хабаровске посетил Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ) — он осмотрел территорию, которую вуз планирует отдать под строительство нового кампуса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Kaluganews.com Макет кампуса

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Отмечается, что заявку на субсидирование строительства единого комплекса власти Хабаровского края уже направили в адрес федерального министерства науки.

По словам Фалькова, ТОГУ стал первым вузом Дальнего Востока, который подал заявку на участие в новой программе «Приоритет-2030». Всего же на сегодняшний день подано 192 таких заявки.

«Программа нацелена на формирование группы ведущих вузов России, они не должны быть сконцентрированы только в центральной части страны. Наша основная задача — дать возможность развиваться лучшим. «Приоритет-2030» предусматривает создание на базе вузов исследовательских центров, которые будут тесно взаимодействовать с бизнесом. Все, кто представит хорошую программу развития, получат поддержку,» — сказал министр науки и высшего образования РФ.

По мнению властей региона, кампус может стать центром притяжения талантливых студентов из соседних регионов и иностранных государств.

Общий бюджет строительства предварительно оценивается в 15 млрд рублей. Из них более 60% — из федерального бюджета. Проект предусматривает создание единой инфраструктуры для нескольких вузов. В число участников, помимо ТОГУ, могут войти Хабаровский государственный университет экономики и права, Хабаровский государственный институт культуры, Дальневосточный государственный медицинский университет. Новый образовательный объект планируется разместить за основным корпусом ТОГУ на месте стадиона и пустыря, который растянулся на несколько сотен метров.

Отметим, сеть межвузовских кампусов создается в соответствии с поручением президента Владимира Путина, программа расписана с 2022 по 2030 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 70 млрд рублей в бюджеты разных уровней принесет эффект от проекта строительства университетских кампусов в ряде российских городов. Об этом 3 сентября рассказал управляющий директор ВЭБ. РФ Михаил Алашкевич на сессии «Сеть университетских кампусов — интеллектуальный пояс России» в рамках Восточного экономического форума.