Пекин, 6 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Фьючерсный рынок Китая отчитался о росте как объема торгов, так и оборота в августе в годовом исчислении, сообщает 5 сентября агентство Синьхуа.

Aaron Goodman Шанхайская фондовая биржа

Объем фьючерсных торгов в прошлом месяце составил 639,17 млн лотов, при общем обороте 52,22 трлн юаней (около $8,1 трлн), по данным Китайской фьючерсной ассоциации. Эти показатели выросли на 15,88% и 13,61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, соответственно.

По данным ассоциации, за первые восемь месяцев текущего года объем торгов на рынке составил 4,97 млрд лотов, увеличившись на 36,58% в годовом исчислении. В период с января по август общий оборот составил 388,32 трлн юаней, увеличившись на 51,18% в годовом исчислении.