Абакан, 6 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 113 случаев заражения коронавирусом, с начала 2021 года — 18 527. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 сентября в региональном правительстве.

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Как уточнили в республиканском оперштабе, за сутки в Хакасии выздоровели 24 ковид-пациента. Амбулаторное лечение на сегодняшний день проходят 2107 жителей Хакасии с диагнозом «коронавирусная инфекция». В стационарах находятся 608 человек, в том числе пятеро — на ИВЛ.

Напомним, 5 сентября в Хакасии выявили 115 носителей коронавируса.