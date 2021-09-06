Пермь, 6 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Лето 2021 года в Пермском крае оказалось рекордно продолжительным. На большей части региона оно началось еще 7−8 мая, что на три недели раньше средних сроков, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето

Май в Прикамье был аномально теплым. Средняя температура воздуха составила более +15°С. Это произошло впервые в истории наблюдений. Закончилось метеорологическое лето 26−27 августа, что также позже средних сроков на одну-две недели.

«Таким образом, лето продолжалось дольше обычного примерно на месяц. И если рассматривать не календарное лето, а период с мая по август, то средняя температура этого периода оказалась на уровне 2016 года или даже чуть выше него», — отметили специалисты ГИС-центра.

По словам синоптиков, лето лето стало самым теплым с 2016 года и занимает второе место по средней температуре воздуха в XXI веке.