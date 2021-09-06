Американский боевик «Главный герой» удержал лидерство в прокате Китая
Пекин, 6 сентября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Американский научно-фантастический боевик «Главный герой» удержал первое место в чарте кассовых сборов нам материковом Китае 5 сентября, показали данные, опубликованные информационной сетью China Movie Data, передает агентство Синьхуа.
Фильм, который рассказывает банковском кассире, который обнаруживает, что на самом деле является второстепенным персонажем в видеоигре с открытым миром, и решает стать героем своей собственной истории, заработал около 41,94 млн юаней (около $6,50 млн) на десятый день показа.
Еще один научно-фантастический боевик «Война будущего» собрал в прокате 16,23 млн юаней, заняв второе место за тот же день. За ним последовал китайский боевик «Перекрестный огонь», который принес 15,04 млн юаней.