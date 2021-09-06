Пекин, 6 сентября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Американский научно-фантастический боевик «Главный герой» удержал первое место в чарте кассовых сборов нам материковом Китае 5 сентября, показали данные, опубликованные информационной сетью China Movie Data, передает агентство Синьхуа.

20th Century Fox Фильм Главный герой

Фильм, который рассказывает банковском кассире, который обнаруживает, что на самом деле является второстепенным персонажем в видеоигре с открытым миром, и решает стать героем своей собственной истории, заработал около 41,94 млн юаней (около $6,50 млн) на десятый день показа.

Еще один научно-фантастический боевик «Война будущего» собрал в прокате 16,23 млн юаней, заняв второе место за тот же день. За ним последовал китайский боевик «Перекрестный огонь», который принес 15,04 млн юаней.