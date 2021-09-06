Тбилиси, , 08:10 — REGNUM В Грузии ждут возвращения бывшего президента страны Михаила Саакашвили, чтобы посадить его в тюрьму. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», сказал журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Саакашвили © ИА REGNUM

Глава правительства прокомментировал заявление экс-президента о том, что он 6 сентября расскажет, как намерен участвовать в политическом процессе в Грузии. Гарибашвили считает, что не стоит ждать возвращения бывшего грузинского лидера, несмотря на его обещания.

«Я очень хочу, чтобы приехал Саакашвили, мы очень хорошо развлечемся. Я пообещал ему, что подготовлю очень красивую коллекцию галстуков и отправлю в отремонтированную тюрьму, — сказал премьер-министр. — Почему он не может приехать, как вы думаете? Потому что он трус, заяц и боязливый человек».

Напомним, в Грузии на 2 октября назначено проведение выборов в органы местного самоуправления. Лидеры оппозиционных партий называют эти выборы «референдумом», на котором граждане страны должны показать своё отношение к правящей партии «Грузинская мечта». Саакашвили ранее заявил, что вернётся на родину, чтобы участвовать процессе «отстранения» «Мечты» от власти.

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