Майкоп, 6 сентября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Адыгее произошло ДТП с участием шести автомобилей, в результате которого погибли три человека. Среди погибших двое детей, сообщили в МВД по региону. Авария произошла 5 сентября около 21:00 на 25-м километре трассы Краснодар — Верхнебаканский в Тахтамукайском районе.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

За рулем автомашины Hyundai находилась женщина — жительница Краснодарского края. Она не смогла справиться с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с «КамАЗом». После этого иномарку отбростло на свою полосу движения, где она столкнулась с тремя легковыми автомашинами, двигавшимися в попутном направлении и еще одной машиной, двигавшейся позади «КамАЗа» во встречном направлении.

В результате аварии 33-летняя водитель погибла. Погибли и ее пассажиры — мальчик и девочка в возрасте 15 лет.

После такой крупной аварии трассу пришлось перекрыть, на место аварии выезжали следователи МВД России по Тахтамукайскому району. Работу сотрудников полиции, экстренных и других служб на месте ДТП координировал министр внутренних дел по Республике Адыгея Иван Бахилов.