Москва, , 08:07 — REGNUM Новые города на территории Сибири могут быть возведены между Братском и Красноярском, и, кроме того, в районе Канска и Лесосибирска. Об этом 6 сентября рассказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в интервью РБК.

Сергей Шойгу Фото сайта government.ru

«Например, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста «Медь и электротехника», — сказал он.

Также глава Минобороны РФ утончил, что в этих районах есть возможность не только добывать, но и вести глубокую переработку меди, а также различных редкоземельных металлов для последующего производства российской продукции с высокой добавленной стоимостью.

При этом Шойгу добавил, что также в названном районе можно создать кластер «Алюминиевая долина», который может быть полностью заниматься производством продукции высоких переделов по переработке алюминия.

«В районе Канска имеется потенциал по созданию углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья. Вокруг Лесосибирска имеется достаточный потенциал для создания кластера «Лес и строительные материалы» с высокой долей продукции верхних переделов и привлекательной экономикой», — указал он.

Кроме того, российский министр обороны предположил, что новые города, построенные в Сибири, могут способствовать привлечению граждан РФ из-за рубежа.

«Они как раз должны будут стать новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье», — отметил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября глава Минвостокразвития Алексей Чекунков доложил президенту РФ Владимиру Путину о новых инструментах развития социально-экономического развития Дальнего Востока в ходе осмотра интерактивной карты инвестиционных проектов на VI Восточном экономическом форуме.