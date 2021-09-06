Москва, 6 сентября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Как можно сэкономить при покупке машины в условиях, когда многие автодилеры завышают стоимость автомобилей в России, рассказал автоэксперт, главный редактор «Радио Автодор» Антон Чуйкин в интервью радио Sputnik.

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По словам Чуйкина, на данный момент на мировом авторынке возникла нехватка автомобилей в связи с дефицитом электронных компонентов. Это повлияло на то, что дилеры стали поднимать цены на машины, считает эксперт.

«Цены растут постоянно, вам будут предлагать доплатить за то, другое и третье, апеллируя в том числе к тому, что других автомобилей нет», — отметил Чуйкин.

Он добавил, что «накрутить» к стоимости могут от 10 до 50% на отдельные дефицитные модели. По его прогнозу, ситуация на авторынке должна поменяться в начале 2022 года.

Чуйкин советует перед тем, как обращаться в автоцентр, составить список того, что должно быть у вашего автомобиля.

«Идеальный вариант — когда вы садитесь за стол переговоров с дилером, максимально четко себе представлять «портрет» автомобиля и знать, что это устройство вам полезно, на это вы готовы согласиться, а это не нужно. Это могут быть самые разные устройства: кому-то нужна музыка, а кому-то — стеклянная крыша», — добавил Чуйкин.

Ранее эксперт рассказал, как подготовить автомобиль к осенне-зимнему сезону. Так, по его словам, уже сейчас стоит озаботиться покупкой зимней резины, а также проверить аккумулятор.

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