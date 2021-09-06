Чебоксары, 6 сентября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. В Чебоксарах молодого парня подозревают в мошенничествах под предлогом продажи военного обмундирования и средств защиты. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Анна Плюснина ИА REGNUM Форма молодых суворовцев

Под уголовное преследование попал 22-летний чебоксарец, который имеет судимость за мошенничество. Следствие полагает, что он разместил интернет-объявления о продаже противогазов, защитных шлемов и другого военного обмундирования, переставая выходить на связь после перевода денег за «товар».

По данным правоохранителей, у чебоксарца в реальности не было данного обмундирования.

В настоящее время полицейские устанавливают размер ущерба и количество пострадавших в регионах. В числе жертв злоумышленника, как полагают в МВД по Чувашии, есть жители Москвы и Кабардино-Балкарии.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года в Чувашии стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя, которого подозревают в мошенничестве при содержании отвода дороги Чебоксары — Сурское. Речь идёт о сумме в 2,6 млн рублей.

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