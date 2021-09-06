Индонезия завоевала золотую медаль на Параолимпийских играх в Токио
Джакарта, 6 сентября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Индонезия завоевала золотую медаль на Параолимпийских играх спустя 41 год. Об этом президент Индонезии Джоко Видодо написал в Twitter.
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Эмблема Параолимпийских игр
«Я выражаю свою гордость и поздравляю с этим достижением на Параолимпийских играх в Токио», — написал глава государства.
Индонезийская спортсменка Леани Ратри Октила принесла Индонезии золотую медаль в смешанном парном разряде с Хари Сусанто и серебряную медаль в женском одиночном разряде.