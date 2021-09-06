Джакарта, 6 сентября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Индонезия завоевала золотую медаль на Параолимпийских играх спустя 41 год. Об этом президент Индонезии Джоко Видодо написал в Twitter.

Geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

«Я выражаю свою гордость и поздравляю с этим достижением на Параолимпийских играх в Токио», — написал глава государства.

Индонезийская спортсменка Леани Ратри Октила принесла Индонезии золотую медаль в смешанном парном разряде с Хари Сусанто и серебряную медаль в женском одиночном разряде.

https://twitter.com/jokowi/status/1434404666586976256