Уфа, 6 сентября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Мотоциклист скончался после столкновения с грузовиком в Башкирии. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что утром 5 сентября в Уфимском районе на 16 км автотрассы Чишмы — Уфа мотоцикл, которым управлял 17-летний подросток, столкнулся с грузовым автомобилем «Hino Ranger».

Мотоциклист получил не совместимые с жизнью травмы.

«Известно, что грузовик двигался по главной дороге», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что под Уфой один человек погиб и четверо пострадали в результате столкновении двух автомобилей.