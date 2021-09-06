Горно-Алтайск, 6 сентября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 20 880. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки выявлено 16 новых носителей, что вдвое меньше, чем накануне, 5 сентября. Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, а также Майминского, Усть-Канского и Онгудайского районов.

«За сутки выздоровели 29 пациентов. По данным на 6 сентября, за весь период в регионе выздоровели 19 564 человека», — отметили в оперштабе.