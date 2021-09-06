Оренбург, 6 сентября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Оренбургской области заметно похолодало. По данным гидрометцентра, влияние оказывают атмосферные фронты активного циклона.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

Рабочая неделя (6 сентября) началась в Оренбурге с дождя. В течение дня будет ветрено. Порывы западного ветра могут составить до 10 метров в секунду, а воздух прогреется до +17 °C.

В ночь на 7 сентября ожидаются заморозки. В восточных и северных районах региона пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит 0,+5 °C, в южных и восточных районах +6,+11°С. В отдельных северных и северо-западных районах столбик термометра опустится до — 3 °C.