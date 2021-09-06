Кызылский район, Тыва, 6 сентября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. В посёлке Каа-Хем Кызылского района Тувы 4 сентября произошло ДТП, в результате которого погиб малолетний ребёнок. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, виновником трагедии оказался 27-летний отец потерпевшей.

kheinz Ребенок

По предварительным данным, при движении задним ходом на автомобиле Toyota Camry мужчина сбил дочь, оказавшуюся позади машины без присмотра взрослых. В результате полуторагодовалая девочка с травмами была госпитализирована. Несмотря на усилия врачей, она скончалась в реанимации.

Выяснилось, что мужчина никогда не получал водительских прав. Кроме того, по итогам проверки в Реснаркодиспансере установлено, что водитель в момент ДТП находился в наркотическом состоянии опьянения.

По факту происшествия проверку проводит следственный отдел МО МВД России «Кызылский».