Уфа, 6 сентября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Три природных пожара на площади 1530 га продолжают действовать в Башкирии. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Vk.com/minprirodyrme Лесной пожар

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Сообщается, что все пожары в республике уже локализованы. За минувшие 24 часа в Башкирии вспыхнул один природный пожар на площади 0,13 га. При этом спасателям удалось ликвидировать четыре природных пожара на площади 1859,63 га.

«Наиболее сложная обстановка складывалась в Баймакском районе, где днем 2 сентября возник очаг горения сухой травянистой растительности. Вчера пожар полностью был ликвидирован, площадь, пройденная огнём составила 1000 га», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в настоящее время в Баймакском районе около с. Туркменово горит трава на площади 100 га. С огнем ведут борьбу 53 человека на 16 единицах техники. Сейчас пожар уже локализован.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил спасателей и добровольцев за тушение пожаров.