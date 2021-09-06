Чебоксары, 6 сентября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. В Чувашии 7 сентября состоится судебное заседание по иску о привлечении к субсидиарной ответственности пятерых человек по делу о банкротстве общества «Фирма «Старко». Дело будет рассматриваться в Арбитражном суде республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

С заявлением в суд вышел конкурсный управляющий банкротной «Фирмы «Старко» Владимир Митюнин. Он просит суд привлечь к субсидиарной ответственности Андрея Александрова, Олега Аванского, Федора Андреева, Александра Николаева и Дениса Васильева.

«И взыскании в солидарном порядке […] 417 268 725 рублей 76 копеек в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)», — говорится, в частности, в документе.

Арбитражный суд Чувашии принял заявление, назначив предварительное судебное заседание суда первой инстанции на 7 сентября.

Kad.arbitr.ru/ Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Фирма «Старко» признано банкротом решением Арбитражного суда Чувашии от 10 июня 2020 года.