Кемерово, 6 сентября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по данным на утро сегодня, 6 сентября, медицинскую помощь получают 1577 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находятся 9595 человек», — уточнил оперштаб.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе выявлено уже 52 898 случаев заражения коронавирусом, 50 154 человека выздоровели, 1167 пациентов скончались.