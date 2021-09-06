Оренбург, 6 сентября, 2021, 07:47 — ИА Регнум. В Оренбургской области Госжилинспекция направила 430 предостережений в адрес управляющих компаний о недопустимости нарушения обязательных требований в части проведения работ по организации мест накопления твёрдых коммунальных отходов. Кроме того, 150 управляющих компаний получили предписания с требованием оборудовать «мусорные» площадки, сообщает жилинспекция региона.

ИА REGNUM Мусорные баки

Между тем, не все УК согласились с требованиями и оспорили их в судебном порядке. В суды обратились 45 управляющих организаций. В исках речь шла о признании требований жилинспекции незаконными.

Суды общей юрисдикции признали законными 13 предписаний. Решения судов общей юрисдикции Оренбургским областным судом оставлены без изменения.

«В частности, 18 Арбитражный суд в своем постановлении подтвердил законность требований инспекции, предъявляемых в предписаниях. Суд указал, что жилищное законодательство возлагает на управляющие организации, ТСЖ (ТСН) обязанность по обустройству мест накопления твердых коммунальных отходов для собственников и пользователей помещений, проживающих в многоквартирных домах, находящихся в их управлении, в том числе специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов», — сказали в жилищной инспекции.