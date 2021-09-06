Пенза, 6 сентября, 2021, 07:45 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки умерли 15 ковид-пациентов. Всего в регионе по состоянию на 6 сентября подтверждено 2252 летальных исхода от COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшую неделю (30 августа — 5 сентября) умерли 112 пензенцев. Причина летальных исходов — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области 4 и 5 сентября на улице Бакунина работал мобильный пункт вакцинации от коронавируса.

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