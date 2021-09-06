Красноярск, 6 сентября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. По состоянию на утро 6 сентября в Красноярском крае зарегистрировано семь лесных пожаров на площади 385,5 га — в Богучанском, Дзержинском, Тасеевском и Эвенкийском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минлесхозе.

bertknot Лесной пожар

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Два возгорания на площади 190,5 га локализовано. В тушении принимают участие более 110 человек, задействовано 17 единиц техники.

За прошедшие выходные (4−5 сентября) в Красноярском крае потушили восемь лесных пожаров на площади 368,4 га. По предварительным данным, большинство возгораний возникло из-за сухих гроз.

Как сообщало ИА REGNUM, в семи районах региона и в городе Норильске действует особый противопожарный режим.