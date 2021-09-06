Кемерово, 6 сентября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 6 сентября, за прошедшие сутки выявлено 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 172 случая.

Коронавирус

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«Кемерово — 37, Новокузнецк — 37, Прокопьевск — 18, Междуреченск — 16, Анжеро-Судженск — 11, Белово — десять, Осинники — восемь, Мыски — семь, Юрга — шесть, Киселевск — пять, Новокузнецкий МР — пять, Таштагольский МР — три, Калтан — два, Прокопьевском МО — два, Ленинск-Кузнецкий — один, Гурьевский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 180 пациентов выздоровели, пятеро скончались.

Всего в регионе выявлено 52 898 случаев заражения коронавирусом, 50 154 человека выздоровели, 1167 пациентов скончались.