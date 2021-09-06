Улан-Удэ, 6 сентября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус

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Двое скончавшихся были старше 65 лет. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 стали 1788 человек.

По состоянию на 6 сентября в стационарах республики лечатся 339 пациентов, 45 из которых размещены в реанимации. 26 тяжёлых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 427 койки: занято — 339, свободно — 88 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,4%», — отметили в оперштабе.