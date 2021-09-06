Улан-Удэ, 6 сентября, 2021, 07:35 — ИА Регнум. В посёлке Сосновый Бор под Улан-Удэ вечером в воскресенье, 5 сентября произошло смертельное ДТП. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по Бурятии.

Jason Bolonski Горящий автомобиль

23-летний водитель Toyota Allion с небольшим стажем вождения, следуя со стороны улицы Гарнизонная в направлении улицы Бонивура врезался в стелу. Машина от удара, как отмечается, загорелась.

«В результате ДТП водитель и 24-летний пассажир скончались на месте происшествия», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3−4 сентября в республике произошло сразу три смертельных ДТП. В одном случаев погиб сбитый пешеход.