Иркутск, 6 сентября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 6 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4631 человека, причём 41 из них добавили в сводку за минувшие выходные (4−5 сентября 2021 года).

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 100 466 человек (+1141 за выходные). Госпитализированы 1979 (+36 за выходные). Выздоровели 87 444 пациента (+1441 за выходные).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 419 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (за выходные данные не изменились).

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