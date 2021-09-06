Якутск, 6 сентября, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Якутии остаётся стабильно напряжённой. Об этом 6 сентября заявил глава республики Айсен Николаев на заседании оперативного штаба республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Медсестра с больным COVID-19

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«У нас ситуация стабильно напряжённая. Ощутимого снижения заболеваемости не наблюдается», — сказал Айсен Николаев.

По его словам, 102 человека в стационарах республики находятся в реанимации. Увеличивается количество заболевших в Вилюйском, Горном, Усть-Майском и Хангаласском районах.

Всего за сутки коронавирусом заразились 144 якутянина (днём ранее — 145). С начала пандемии количество инфицированных жителей Якутии составило 49 770 человек, из них 1073 — погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, внесены изменения в указ главы Якутии, устанавливающий необходимость соблюдения в республике противоэпидемических мер. Ограничения, введённые в регионе с целью снизить заболеваемость COVID-19, будут действовать до конца сентября.