Москва, 6 сентября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. В День города Москвы на ВДНХ пройдут юношеские соревнования по беспилотной авиации. Об этом 6 сентября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВДНХ

Чемпионат «Авиароботех — старт» должен состояться 11 сентября в павильоне № 55 на ВДНХ. В нем ожидается участие 16 команд из 90 студентов колледжей и вузов, а также учеников детских технопарков. Тех, кто лучше всего пройдет испытания, в апреле 2022 года пригласят на всероссийские соревнования.

«Беспилотная авиация — это перспективное направление во всем мире. Для него нужны квалифицированные кадры. Москва предлагает программы обучения буквально со школьной скамьи. В детских технопарках города есть программа «Беспилотные летательные аппараты». Затем развиваться как специалист можно в колледжах, вузах, на других площадках. Предстоящий чемпионат — отличная возможность для ребят протестировать свои навыки», — сказала Сергунина.