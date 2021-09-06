Самара, 6 сентября, 2021, 07:31 — ИА Регнум. В Самаре 9 сентября откроется экспозиция «Белая роза» — студенческое Сопротивление гитлеровскому режиму. Мюнхен, 1942−43 гг.». Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов, выставка, исполненная на немецком и русском языках, содержит информацию о молодежных движениях Германии в годы становления третьего рейха, о судьбе основных участников группы, о российских корнях Александра Шмореля, о пребывании трех студентов-антифашистов на Восточном фронте, о процессах по делу «Белой розы» и немецкой юстиции того времени.

Оренбургский благоворительный фонд «Евразия» Выставка «Белая роза»

Мероприятие проводится в рамках Года Германии в России. Организаторами выставочного турне по России являются Оренбургский фонд «Евразия» и мюнхенский фонд «Белая роза». Принимающая сторона этого многолетнего российско-немецкого проекта — Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина.

Открытие выставки состоится в четверг9 сентября в 12:00 по местному времени в мультимедийном парке «Россия — моя история». На нем ожидаются преподаватели и учащиеся школ и вузов города, журналисты, историки, представители Самарской митрополии Русской православной церкви. В режиме онлайн-трансляции в открытии из Берлина примет участие сопредседатель фонда «Белая роза» Вернер Рехман. Событие приурочено ко Дню памяти жертв нацизма — международной дате, которая отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября.

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Во время работы выставки состоится демонстрация документальных фильмов, а также будут представлены биографические и документальные издания об Александре Шмореле и его товарищах, их борьбе с нацизмом. Вход на все мероприятия свободный.

«За два десятилетия передвижная экспозиция, обновляясь время от времени, побывала более чем в полусотне городов России и бывших республик СССР: от Камчатки и Сахалина до Калининграда и Смоленска, в Минске, Бресте, Киеве, Риге, Астане и Алма-Ате, Ташкенте и Бишкеке, несколько раз выставка демонстрировалась в Москве и Санкт-Петербурге», — сказал Игорь Храмов.